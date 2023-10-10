Rektörün ‘lüks’ünü piyasa bile bulamadı

Lüks makam aracı için ihaleye çıkan Sinop Üniversitesi Rektörü umduğunu bulamadı. 2023 model araç arayan üniversitenin ihalesi geçerli teklif olmayınca iptal edildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Şakir Taşdemir, 7 Ağustos’ta Sinop Üniversitesi’ne rektör olarak atandı. Taşdemir, rektörlük görevinin 52’nci gününde, makam aracı ihalesi ile gündeme geldi. Sinop Üniversitesi’nce 27 Eylül’de, “Rektörlük Makamında makam aracı olarak kullanılmak üzere binek otomobil” başlığıyla ihale açıldı. Makam aracı için öngörülen lüks donanım, ihale kapsamında hazırlanan teknik şartname ile ortaya konuldu. Üniversite, “2023 model ve sıfır kilometre” şartı koştuğu makam aracının D veya E segmentte olmasını istedi. Otomobilin en az 250 PS ve üstü güç üretebilecek kapasitede olması da talep edilirken “Yedi ileri otomatik vites, dört dijital klima, dijital ekran, deri/kumaş iç döşeme” araçta olsun istenilen bazı donanımların arasında sıralandı. Üniversite öğrencileri barınmadan gıda erişime kadar hemen her temel alanda büyük sorunlar aşarken düzenlenen lüks makam aracı ihalesi büyük tepki çekti. Tepkilere kulak tıkayan üniversite yönetimi ise ihaleyi 27 Eylül’de düzenledi.

İLGİ GÖRMEDİ

27 Eylül sabahı saat 10.00’u ihaleye son teklif verme saati olarak belirleyen üniversite yönetiminin ihalesi beklenen ilgiyi görmedi. Tüm tepkilere karşın ısrarla gerçekleştirilen ihaleye geçerli teklif veren istekli çıkmadı. İhale, Kamu İhale Kanunu kapsamında, “İhaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması” gerekçe gösterilerek 27 Eylül'de iptal edildi.