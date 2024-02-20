Rektörlük kararına öğrencilerden tepki: "Keyfi kararlarla biz bu okula giremiyoruz"

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün kararı ile kampüsü yurttaşlara açılmasına tepki gösteren öğrenciler, Vezneciler meydanından Beyazıt meydanına yürüdü. Açıklama yapmak isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Öğrenciler, "Keyfi kararlarla biz bu okula giremiyoruz. Bu okulun öğrencisini okula almayan, halka samimi bir şekilde okulun kapısını açmaz, biz buna inanmıyoruz" dedi.

İstanbul Üniversitesi'nin yurttaşlara açılmasını protesto eden İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yürüyüş düzenledi.

Rektörlük kararıyla İstanbul Üniversitesi'nin yurttaşlara açılmasını protesto eden bir grup öğrenci Vezneciler'den Beyazıt Meydanı'na yürüdü.

Basın açıklaması öncesi polis ekipleriyle öğrenciler arasında arbede yaşandı.

Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yapan öğrenciler "Gelin hep beraber okulumuzu birlikte yönetelim. Gelin herkes ne istiyorsa tek tek anlatsın. Okulumuzun nasıl bir yer olmasını istediğini hepimiz biz öğrenciler karar verelim" dedi.

"KEYFİ KARARLARLA BİZ OKULA GİREMİYORUZ"

Öğrencilerden biri "Daha dün fakülteler arası geçişimiz yasaklandı. Keyfi kararlarla biz bu okula giremiyoruz. Bu okulun öğrencisini okula almayan, halka samimi bir şekilde okulun kapısını açmaz, biz buna inanmıyoruz. Halka bu okulun kapısını açacak olanlar da yine buradaki yüzlerce öğrencidir" diye konuştu.

"HEPİMİZİN SÖZ HAKKI VAR"

Basın açıklamasında, "Sonrasında açıklama yapıyorlar 10 maddelik. Güvenliği artıracaklarmış, randevu sistemiyle girilecekmiş. Biz bu kararların bize sorulmadan alınmasını kabul etmiyoruz. Biz bu üniversitenin bileşenleriyiz ve şimdi kendi kararlarımızı alacağız. Oturuyoruz ve forum yapıyoruz arkadaşlar hepimizin bu üniversitede söz hakkı vardır" denildi.