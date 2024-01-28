Renklerin İzinde, Mitoloji–III sanatseverlerle buluştu

Yunis ALAÇAM

Renklerin İzinde Kültür ve Sanat Topluluğu’nun “MİTOLOJİ-III” temalı sergisi Bursa ve Ayvalık'tan sonra 31 Ocak'a kadar Caddebostan Kültür Merkezi 4. Kat Fuaye alanında sanatseverlerle buluşuyor.

Topluluk, “MİTOLOJİ-III” üçlemesinin bu son sergisinde farklı toplum ve kültürlerde ön plana çıkmış kahraman ve hikâyelere yer veriyor. 34 farklı sanatçıyı buluşturan sergide 65 resim 5 adet heykel çalışması bulunuyor.

Küratörlüğünü Pınar Ülker’in yaptığı sergi; “Mitoloji” teması aracılığıyla binlerce yıldır bu dünyada yalnız olmadığımızı, insanoğlunun doğadaki yerini ve bu yerden yola çıkarak bir arada yaşamanın nasıl da kolayca mümkün olduğunu anlatmak ve insanlık tarihine yeniden bir selam göndermek istiyor.