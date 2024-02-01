RES Projesi halka karşın devam ediyor

Haber Merkezi

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan beldesi yakınlarında kapasite arttırmak isteyen RES projesi, halkın tepkilerine rağmen ÇED sürecine devam ediyor.

İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü web sayfasında proje ile ilgili sürecin devam ettiği “9 Şubat'ta İDK toplantısı gerçekleştirilecektir” duyurusu ile ortaya çıktı. Karaburun Yerel Fok Komitesi projenin yöre ekolojisi, tarım ve sosyal yaşam açısından ciddi zararları olacağını ortaya koydu.