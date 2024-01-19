Resmen oligarşi yönetimi kuruluyor

Haber Merkezi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan’a ilişkin iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken Erkan Ailesi ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Erkan Ailesi’nin, Merkez Bankası Sosyal Tesisi ve İzmir kampını özel olarak kullandığı öne sürüldü. İddiaya göre anne Gamze Erkan da çalışanlara talimat veriyor.

DW Türkçe’den Pelin Ünker’e konuşan bir banka yetkilisi, Ankara’daki Merkez Bankası Sosyal Tesisi’nin Hafize Gaye Erkan’ın talimatıyla tadilat yapılacağı bahanesi ile kapatıldığını, burada görev yapan aşçı ve garsonların tamamen Başkan ve ailesi emrine tahsis edildiğini öne sürdü. Tesisin zaten pandemi döneminde kapsamlı bir tadilattan geçirilip yenilendiği ve banka çalışanları ile emeklilerine hizmet verdiğini anlatan yetkili, "Buranın kapatılmasının asıl sebebi burada görev yapan aşçı ve garsonların tamamen Başkan ve ailesi emrine tahsis edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası (MB) çalışanı Büşra Bozkurt, MB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikâyette bulundu. Bozkurt, Erol Erkan’a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiğini de iddia etti.

Bozkurt, Erol Erkan’ın bankada gayri resmi olarak yönetici konumuna getirildiği, personelin işe alınması, çıkarılması, tayin gibi konularda yetkilendirildiği de iddia etti.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt’un işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e yaptığı şikâyetle ilgili açıklama yaptı. Demir, “Bir an önce Hafize Gaye Erkan’ın konu ile ilgili açıklama yapması, yaşanan olay ve iddialar ile ilgili soruşturma başlatılması gerekmektedir. Tüm devlet kurumlarının AKP ve şürekâsının oyun alanı haline geldiği ülkemizde resmen bir oligarşi yönetimi kurulmaya çalışılmaktadır” dedi.