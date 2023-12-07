Resmi Gazete'de yayımlandı: Sarıyer'de bir bölge doğal sit alanı olarak belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Bahçeköy Yerleşim Alanı ve Çevresi'ni doğal sit olarak belirledi. Bakanlığın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Bahçeköy Yerleşim Alanı ve Çevresi, doğal-sit sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescillenerek ilan edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün, Bahçeköy Yerleşim Alanı ve Çevresinin doğal sit alanı olarak kabul edilmesine ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu alana ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre Bahçeköy Yerleşim Alanı ve Çevresi, "doğal-sit sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillendi.