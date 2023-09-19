Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortası yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, zorunlu trafik sigortasında belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenecek.

Güncel 19.09.2023 10:00 Giriş: 19.09.2023 10:00

Güncelleme: 19.09.2023 10:09 Kaynak: İHA

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