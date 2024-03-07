Reuters'tan İstanbul seçimi analizi: Muhalefet için en büyük risk...

Reuters, İstanbul seçimi ile ilgili analiz yayımladı. MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, "İYİ Parti ve DEM partilerinin Ekrem İmamoğlu'na vereceği zarar ciddiye alınmalı" dedi. Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy ise "İstanbul'da muhalefet için en büyük risk her zamankinden daha parçalı hale gelmesi" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarların belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 24 gün kaldı.

Seçim sonucunun en fazla merak edildiği şehirlerin başında gelen İstanbul'a ilişkin araştırmalar ve analizler gelmeye devam ediyor.

İngiliz haber ajansı Reuters, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin analiz yayımladı.

Reuters'in analizinde, seçime ilişkin son anketlerin yarışın başa baş geçeceğini işaret etti.

MAK Danışmanlık'ın anketine yer verilen analizde, Ekrem İmamoğlu yüzde 41.5, Murat Kurum ise yüzde 40 oy oranına sahip bulunuyor.

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici ise, yerel seçimlerde İstanbul'da yüzde 44.1'i AKP ve MHP ortak adayı Murat Kurum'u, yüzde 43.5'inin CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini ifade etti.

YARIŞ BIÇAK SIRTI

Reuters'e konuşan MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, "Yarış başa baş, bıçak sırtı" değerlendirmesini yaptı.

"Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçimi kazanırsa ve bu seçim bir şekilde itirazlarla iptal edilmezse, 2028'de cumhurbaşkanı olacak" yorumunu yapan Sencar, "İYİ Parti ve DEM partilerinin Ekrem İmamoğlu'na vereceği zarar ciddiye alınmalı" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETTEKİ RİSK

Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy ise muhalefetteki dağınıklığa dikkati çekerek, "İstanbul'da muhalefet için en büyük risk her zamankinden daha parçalı hale gelmesi" dedi.

"İstanbul seçiminin mikro hedef kitlelerini kim ikna edebilirse onun kazanabileceği bir seçime dönüştüğünü" belirten Aksoy, son anketlerini 40 gün önce yaptıklarını belirtti ve ekledi: "Ankette İmamoğlu 3-4 puan öndeydi ve bunun devam ettiğini düşünüyoruz."