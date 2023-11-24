Reuters: Türkiye'nin Eurofighter ısrarı, F-16 ile alakalı

Reuters, Türkiye'nin ABD'den F-16 alma yolundaki ümidi azaldığı için Eurofighter'a yöneldiğini yazdı.

Türkiye'nin; Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya tarafından ortak geliştirilen savaş uçağı Eurofighter ısrarına ilişkin Reuters'a çıkan haberde F-16'lara dikkat çekildi. Reuters'a konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin ABD'de F-16 alma umudunu kaybetmeye başladığı için 40 adet Eurofighter Typhoon jeti satın almak için Avrupa ülkeleriyle görüşmelere başladığını söyledi.

Reuters'a konuşan kaynak, Türkiye'nin Eurofighter'ın en gelişmiş, yeni inşa edilmiş versiyonunu satın almak istediğini söyledi. Savunma Bakanlığı ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Milli Savunma Bakanı Güler'in Perşembe günü Ankara'da İngiliz mevkidaşı Grant Shapps ile konuyu görüştüğünü açıkladı.

"İLK TERCİHİMİZ F-16'LAR"

Konuyla ilgili Reuters'a bilgi veren kaynak, "Türk hava kuvvetlerinin yeni uçaklara ihtiyacı var. İlk tercihimiz F-16'lar... Ancak bu uzun süreçte olumlu yanıt alamayabileceğimiz ihtimalini de göz önünde bulundurursak, Eurofighter Typhoon jetleri F-16'lara en uygun alternatifler" dedi.