Rezidans değil, tabut olduğu belgelendi

Sarıyer’de 34 yıldır kaba inşaat halinde olan, 400 daire ve 50 ticari alanlık bir rezidansa dönüştürülen 27 katlı binaya dair İTÜ’nün hazırladığı rapor ortaya çıktı. Raporda, binanın güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

İsmail ARI

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Hacıosman’da 34 yıldır kaba inşaat halinde olan ve kısa süre önce yapımına yeniden başlanan 27 katlı binaya dair dikkatleri çeken bir rapor ortaya çıktı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde hazırlanan rapora göre, 27 katlı binanın deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için güçlendirilmesi gerekiyor. Ancak bina güçlendirme çalışması yapılmadan ve hatta Sarıyer Belediyesi’nin aldığı yıkım kararına rağmen yangından mal kaçırırcasına tamamlanıyor.

400 KONUT OLACAK

27 katlı binanın inşası için ilk ruhsat 1995 yılında alındı ve 27 katlı bir otel inşa edileceği ifade edildi. Yıllardır devam eden hukuki süreçlerde ruhsatları iptal edilen bina için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 30 Haziran 2019 tarihinde Yapı Kayıt Belgesi verdi. Otel olacağı belirtilerek inşaatına başlanan bina, “JW MARRIOTT” adı altında 400 konut 50 ticari alanlık bir rezidans projesine dönüştürüldü. Ardından 2023’ün Mart ayında yeniden çalışmalara başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın izinleri ile başlayan inşaat için CHP’li Sarıyer Belediyesi itirazda bulundu. Belediye itirazında, “Yaklaşık 34 sene gibi uzun bir zaman süresince imalatı tamamlanamayan otel inşaatının deprem güvenliğine dair tarafımıza bir belge sunulmamıştır” ifadeleriyle deprem tehlikesine dikkat çekti.

Ayrıca Sarıyer Belediyesi, “Taşıyıcı sistem ve döşemelerdeki korozyona uğramış demirlerin sıyrılarak tamiratlarının yapıldığını” da tespit ederek suç duyurusunda bulundu. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince Sarıyer Belediyesi Encümeni tarafından 22 Haziran 2023’te alınan yıkım ve idari para cezası kararı için de İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

FELAKET YAŞANIR

Sarıyer Belediyesi yetkilileri daha önce BirGün’e yaptığı açıklamada, inşaatın kaçak olduğunu ve bölgenin SİT alanı olduğunu hatırlattı. Ayrıca Belediye yetkilileri, kaba inşaatın 34 yıl boyunda korozyona uğradığını, depreme karşı dayanıklı olmadığını ve ilk depremde bir felaket yaşanabileceğini de vurguladı.