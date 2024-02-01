Tabut inşa ediyorlar

Sarıyer’de 34 yıldır kaba inşaat halinde olan bina 400 daire ve 50 ticari alanın yer alacağı bir rezidansa dönüştürülüyor. Sarıyer Belediyesi yetkilileri, alınan yıkım kararının mahkemece engellendiğini ve “tabut inşa edildiğini" vurguladı.

İsmail ARI

İstanbul Sarıyer’e bağlı Hacıosman’da 34 yıl önce Uran Holding tarafından yapımına başlanan ve yıllardır kaba inşaat halinde kalan binanın inşaatına yeniden başlandı. Otel inşaatı, 400 konut 50 ticari alanlık bir rezidans projesine dönüştürüldü. Ancak Sarıyer Belediyesi inşaatı tamamlama çalışmalarının kaçak olarak devam ettiği ve binanın depreme karşı dayanıklı olmaması gibi nedenlerle bina hakkında yıkım kararı verdi. Buna karşın yıkım kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi.

KOROZYONA UĞRADI

İnşaat için ilk ruhsat 1995 yılında alındı ve 27 katlı bir otel inşa edileceği ifade edildi. Yıllardır devam eden hukuki süreçlerde ruhsatları iptal edilen bina için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 30 Haziran 2019 tarihinde Yapı Kayıt Belgesi verdi. Ardından 2023’ün Mart ayında yeniden çalışmalara başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın izinleri ile başlayan inşaat için CHP’li Sarıyer Belediyesi itirazda bulundu. Belediye itirazında, “Yaklaşık 34 sene gibi uzun bir zaman süresince imalatı tamamlanamayan otel inşaatının deprem güvenliğine dair tarafımıza bir belge sunulmamıştır” ifadeleriyle deprem tehlikesine dikkat çekti. Ayrıca Sarıyer Belediyesi, “Taşıyıcı sistem ve döşemelerdeki korozyona uğramış demirlerin sıyrılarak tamiratlarının yapıldığını” da tespit ederek suç duyurusunda bulundu. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince Sarıyer Belediyesi Encümeni tarafından 22 Haziran 2023’te alınan yıkım ve idari para cezası kararı için de İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

İNŞAAT KAÇAK

Sarıyer Belediyesi yetkilileri BirGün’e yaptığı açıklamada, inşaatın kaçak olduğunu ve bölgenin SİT alanı olduğunu hatırlattı. Ayrıca Belediye yetkilileri, kaba inşaatın 34 yıl boyunda korozyona uğradığını, depreme karşı dayanıklı olmadığını ve ilk depremde bir felaket yaşanabileceğini de vurguladı.

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KOROZYON NEDİR?

Metallerin içinde bulundukları ortam ile kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlara girerek metalik özelliklerini kaybetmesine korozyon denir. Günlük yaşamda kireçlenme, paslanma da denir.