Rize'de KYK'ye bağlı öğrenci yurdunda düşen asansörle ilgili idari soruşturma başlatıldı

Rize'de KYK'ye bağlı kız öğrenci yurdundaki asansörün zemine çakılmasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Rize'de Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörün düşmesine ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

Rize Valiliği kentte KYK'ye bağlı kız öğrenci yurdunda asansörün düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda bir öğrencinin, kullanımı sırasında asansörün arızaya geçtiği ve kaydığı, öğrencinin asansör kabininden kendi imkanı ile çıktığı belirtilerek idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öğrencinin tedbir amacı ile Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü aktarılan açıklamada, "Yapılan kontroller sonucunda öğrencimizde herhangi bir yaralanma ve sağlık problemi bulunmamaktadır. Öğrencimizin yaralandığına dair yayılan asılsız haberler üzerine yurtta kalan diğer öğrenciler yurt önüne toplanarak tepki göstermişlerdir. Yurda bizzat Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız gelerek öğrencilerle görüşmüş ve teskin etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vali Baydaş, yaptığı inceleme ve görüşmeler sonucunda konuyla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığını, Ayder Yurdu ve ilimizdeki tüm yurtların asansör, yemekhane ve diğer problemleri ile bizzat ilgileneceğini ve yaşanan bu olayla ilgili varsa sorumluların görevden el çektirileceğini ifade ermiştir. Konu tüm yönleri ile Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir."



