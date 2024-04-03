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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Rize’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Yerel
  • 03.04.2024 23:44
  • Giriş: 03.04.2024 23:44
  • Güncelleme: 03.04.2024 23:45
Kaynak: İHA
Rize’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
FOTOĞRAF: İHA

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. kontrolündeki otomobil ile R.D. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile H.E., R.E, M.S., Z.P ile Y.P. yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri çağırıldı. Kazada yaralanan 7 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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