Robert De Niro mahkemede, aleyhine dava açan eski asistanına 'Yazıklar olsun' diye bağırdı

Ünlü Amerikalı aktör Robert De Niro, eski asistanı Graham Chase Robinson'ın kendisini "istismarcı ve aşağılayıcı bir patron olmakla" suçlayarak açtığı davanın duruşmasında kendisini tutamadı. De Niro, Robinson’a “Yazıklar Olsun” diye bağırdı.

Ünlü Amerikalı aktör Robert De Niro, eski asistanı Graham Chase Robinson'ın kendisini "istismarcı ve aşağılayıcı bir patron olmakla" suçlayarak açtığı davanın duruşmasında kendisini tutamadı. De Niro, Robinson’a “Yazıklar Olsun” diye bağırdı.

Robert De Niro da Robinson’a karşı dava açmıştı. De Niro duruşmada, “asla tacizkâr olmadığını” vurguladı.

"ŞIMARIK VELET" DEMİŞ OLABİLECEĞİNİ KABUL ETTİ

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; ünlü aktör bununla birlikte, Robinson kendisini uyandırmadığı için bir randevusunu kaçırdığında, eski asistanına “şımarık velet” demiş olabileceğini kabul etti.

“Çok sinirlenmiştim” diyen De Niro bu olayda Robinson'ı sinirlenerek fırçaladığını ancak bunun kendisinin tacizkâr olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Robinson, De Niro’yu, "kendisini sürekli hizmetkâr gibi görmekle" suçlamıştı.

De Niro zaman zaman sinirlendiği ifadesinde, "Sanki binanın önünde dizlerini çökmüş yerleri siliyormuş gibi anlatıyor. Asla senin ima ettiğin gibi bir müstehcenlik, saygısızlık ya da bir gariplik olmadı” dedi.

Daha sonra da eski asistanına bakıp, “Yazıklar olsun sana, Chase Robinson” diye bağırdı.

Robert de Niro, bir ya da iki kez "sırtının ulaşamayacağı yerleri kaşındığından", Robinson’dan sırtını kaşımasını istediğini kabul etti ama “Bu asla herhangi bir saygısızlıkla yapılmadı” dedi.

Chase Robinson ayrıca De Niro’nun bir kez kendisinden, gece geç saatlerde ortağı olduğu Nobu restoranından, taksi uygulaması Uber'i kullanarak kendisine martini getirmesini istediğini anlatmıştı.

De Niro bu konuyla ilgili olarak “Olmuş olabilir” dedi.

Robert De Niro, oğluna bir otobüs bileti almak için Chase Robinson’ı iki kez aradığı iddiası sorulduğunda ise “Ne olmuş yani?” yanıtını verdi ve eski asistanının o zaman bir aile mensubunun cenazesinde olduğunu bilmediğini söyledi.

Graham Chase Robinson, 2008’de ünlü aktörün asistanı olmuş ve daha sonra terfi alarak De Niro’nun yapım ve finans şirketi Canal Productions’ın başkan yardımcılığına getirilmişti.

Robinson işini 2019’da bıraktı ve De Niro’ya 12 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

CİNSİYETÇİLİK SUÇLAMASI

Robinson, kadın olduğu için daha az ücret aldığını ve De Niro'nun kendisi hakkında cinsiyetçi yorumlar yaptığını iddia ediyor. De Niro'ya yönelik bir diğer suçlaması da, ünlü aktörün kendisine “ofis eşi” gibi davranarak “tipik kadın işlerini” vermesi.

De Niro, dünkü ifadesinde iddiaları “tümü saçmalık” diyerek reddetmişti.

De Niro da Robinson’a karşı 6 milyon dolarlık dava açmış ve eski asistanını 450 bin dolar değerindeki uçuş millerini kendi hesabına aktarmakla, şirket hesabından yiyecekler için on binlerce dolar harcamakla ve işte sürekli Netflix izlemekle suçlamıştı.

Robinson’ın avukatları De Niro'nun “sahte suçlamalarda” bulunduğunu söylemişti.

New York’taki davanın iki hafta sürmesi bekleniyor.