Roboski’de katledilen 34 kişi için anma

Haber Merkezi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık 2011'de TSK'ye ait savaş uçakları tarafından bombalanarak katledilen 19'u çocuk 34 kişi, katliamın 12’nci yıldönümünde mezarları başında anıldı. 34 kişinin fotoğraflarının taşındığı anmaya, katledilenlerin aileleri ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar, Keskin Bayındır, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları katıldı. Mezarlıktaki anmada siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Kariyer Planlama Merkezi Müdürü akademisyen Tuba Işık, Roboski Katliamı cenazesiyle ilgili “Görüntü çok güzel, daim olsun” dedi. Işık’ın çirkin paylaşımı tepki çekti.