Roman da hikâye de pahalı!

Artan hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesi kitap satışlarını da vurdu. Kitapçılar son zamlardan sonra satışın yüzde 80 oranında düştüğünü belirtti. Esnaf “Roman da hikâye de pahalı” diyerek dert yandı.

Ekonomik kriz nedeniyle artan hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesi kitap satışlarını da vurdu. Son zamlardan sonra kitap satışlarının yüzde 80 oranında düştüğünü belirten kitapçı esnafı kepenk kapatmaya direniyor.

İzmir’de kitap denilince ilk akla gelen yerlerden biri olan Alsancak Sevgi Yolu’nu da ekonomik kriz vurdu. İğneden ipliğe gelen zamlarla birlikte düşen alım gücü kitap satışlarını da doğrudan etkiledi. Eskiden aradığı kitapları burada bulabileceğini düşünen İzmirliler artık Sevgi Yolu’nu bir geçiş güzergahı olarak kullanıyor. Sevgi Yolu esnafı, ekonomik krize ve düşen talebe karşı kepenk kapatmaya direniyor.

KİTAP SATAMIYORUZ

Yıllardır işlettiği dükkanlarını devretmek zorunda kalan ya da kazandığı parayla geçinemediği için ek iş yapan pek çok kişinin olduğunu belirten esnaf Esat Minaz, “Ekonomik krizle birlikte uçurum arttığından dolayı kitaplar çok pahalı, eskisine göre daha az kitap satıyoruz. Koronadan önceye göre değerlendirirsem yüzde 70-80 rahat bir düşüş vardır satışlarda. Çünkü 30 liralık kitap olmuş 200 lira. Bölüm kitapları satamıyoruz çünkü o kadar çok pahalı ki şu dükkânı 5 yıl öncesinde 100 bin liraya doldurabiliyorken 2 milyara dolduramazsın” dedi. Kitaplara yapılan fahiş zamların yurttaşları eğitimden uzaklaştırdığını belirten esnaf Tarık Bayram ise "Kitaplar pahalandıkça milletin alım gücü azalıyor. Ders kitapları da ona göre pahalı, roman da pahalı, hikâye de… Biz bunlara üzülüyoruz, sıkılıyoruz. Para zaten değer kaybettiği için bizim cebimizdeki para şimdi 10 liraysa yarın 9 liraya düşüyor. Emekli oldum ufak bir dayanağım bu...Devletin politikasına çok kızıyorum, her şeye zam yapıyorsun da kitaba zam yapma hiç olmazsa, milleti aptallaştırmaya çalışıyor" diye konuştu.