Rosatom'dan Türkiye'de inşa edilecek ikinci nükleer santral açıklaması

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, kendi bünyelerinde Mersin'de inşa edilen Akkuyu NGS'nin ardından ikinci bir nükleer santral yapılacağını söyledi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye'ye Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ardından bir nükleer santral daha yapacaklarını söyledi.

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’nda konuşan Lihaçev, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi” ifadelerini kullanırken, yeni nükleer santral konusunda Türk tarafıyla çok aktif müzakereler gerçekleştiğinin altını çizdi.

Lihaçev, daha önce de belirtildiği gibi yeni nükleer santralin büyük ihtimalle Sinop'ta inşa edileceğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ay önce Yunanistan'a yaptığı ziyaretin dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada "Mesela bizim Sinop’ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanıyabiliriz" demişti.