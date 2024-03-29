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RTÜK Başkanı Şahin'den siyasi reklam uyarısı

RTÜK Başkanı Şahin, YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanmasının yasak olduğunu bildirdi.

Güncel
  • 29.03.2024 16:35
  • Giriş: 29.03.2024 16:35
  • Güncelleme: 29.03.2024 16:48
Kaynak: AA
RTÜK Başkanı Şahin'den siyasi reklam uyarısı
Fotoğraf: AA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlediği siyasi reklam yasaklarına bu gece yarısı itibarıyla başlanacağını hatırlattı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: 

"Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız."

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