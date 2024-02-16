RTÜK'te boşalan koltuğa Milli Savunma Bakanı Güler'in yeğeni getirildi

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'nun görevden ayrılmasının ardından boşalan koltuğa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yeğeni Deniz Güler getirildi. Deniz Güler, yaklaşık 20 yıldır Kamuoyu ve Yayın Araştırmaları Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK), Üst Kurul Başkan Yardımcılığı görevi için İbrahim Uslu’dan boşalan koltuğa Kamuoyu ve Yayın Araştırmaları Dairesi Başkanı Deniz Güler getirildi.

RTÜK’te, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyuran Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun yerine gelen isim belli oldu.

Buna göre, Üst Kurul Başkan Yardımcılığı koltuğuna, Kamuoyu ve Yayın Araştırmaları Dairesi Başkanı Deniz Güler getirildi.

BAŞKA GÖREVDEN ALMALAR VE ATAMALAR YAPILDI

Yaklaşık 15-20 yıldır RTÜK’te çalışan Güler’in, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yeğeni olduğu öğrenildi.

RTÜK’te Güler'in yanı sıra başka görevden almalar ve yeni görevlendirilmeler de yapıldı. Buna göre, Personel Dairesi Başkanı İnci Özkan görevinden alınarak, bu koltuğa Sinan Göktaş getirildi.

Murat Ellialtı da İzleme Değerlendirme Dairesi Başkanı oldu. Ellialtı, bu görevi daha önce vekaleten yürütüyordu.

Ayrıca 1. Hukuk Müşaviri pozisyonuna Avukat Şeyma Günay getirildi.