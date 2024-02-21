RTÜK'ten ceza yağmuru!

RTÜK, NOW TV(FOX), Show TV, TELE 1, Flash Haber ve TGRT'ye çeşitli gerekçelerle idari para cezası verdi. Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine "ürünler için aşırı vurgu" yapıldığı savıyla para cezası verilirken, TELE 1'deki AKP eleştirileri "doğruluğa aykırı" sözler olarak kabul edilerek para cezasına konu oldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, kurumun NOW TV(FOX), Show TV, TELE 1, Flash Haber ve TGRT'ye para cezası verdiğini bildirdi.

Taşcı, "X" sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurumun Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın şikayeti üzerine "doğruluk ilkesine" aykırı yayın savıyla FOX/NOW TV’ye yüzde 2 idari para cezası verdiğini bildirdi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un şikayeti üzerine de "tarafsızlık ve gerçeklik ilkesine aykırı yayın" gerekçesiyle NOW TV’ye yüzde 2 idari para cezasına hükmetti.

SHOW TV'YE DETERJAN CEZASI

Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde temizlik deterjanı ve yumuşatıcı ürünleri için "aşırı vurgu" yapıldığı savıyla kanala yüzde 2 para cezası kesildi.

Yazar Rıza Zelyut’un AKP’nin ülkeyi etnik ve dinsel kimliklerden yararlanarak kamplara böldüğü eleştirisi nedeniyle TELE 1’e "doğruluğa aykırı" yayından yüzde 2 para cezası verildi. TELE 1’e ayrıca "milli duyguları incitecek" sözler nedeniyle de yüzde 2 para cezası verildi.

TELE 1'E 3 KEZ PROGRAM DURDURMA CEZASI

Flash Haber’de DEM Milletvekili Ali Bozan’ın AKP-MHP ittifakına yönelik eleştirisi nedeniyle kanala "devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğine" aykırı yayından yüzde 3 para, 3 kez de program durdurma cezasına karar verildi.

Cem Küçük’ün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na yapılan silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağına karşın, saldırganı öldüren polisin ismini ve görev yerini açıkça yayında dile getirmesi nedeniyle "tarafsızlığa aykırı" yayından TGRT’ye yüzde 2 para cezasına oy birliğiyle karar verildi