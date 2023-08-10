RTÜK'ten Power Türk'e 'Murat Boz' cezası

Televizyon ve müzik yazarı Sina Koloğlu, RTÜK'ün Power Türk'e kestiği para cezasına neden olan klibin, Murat Boz’a ait olduğunu belirtti. Koloğlu, cezanın gerekçesinin klipteki karakterin içtiği ruh sağlığı ilaçlarının hiçbir işe yaramadığını, karakterin istediğini 'kavga' yoluyla elde ettiğini ve sıkıntılarından 'cinsel ilişki' ile kurtulduğunu imgeleyen negatif mesaj unsurlarını barındırması olduğunu ifade etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını ele aldı. Üst Kurul’un gündeminde ağırlıklı olarak müzik kanallarına ait raporlar yer aldı. Power Türk’te yayınlanan bir müzik klibinde, "kötü karakterin tüm buhranlarından çıkış yolu olarak 'cinsel ilişkiyi' ön plana çıkardığı" için RTÜK'ün yayıncı kuruluşa idari para cezası uyguladığı bildirildi.

Televizyon ve müzik yazarı Sina Koloğlu, RTÜK'ün Power Türk'e kestiği cezanın sebebinin Murat Boz'un "Derin Mevzular" şarkısına ait klip olduğunu yazdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koloğlu'nun RTÜK'ün raporundan aktardığına göre, cezanın gerekçesi, klipte ‘karakterin içtiği ruh sağlığı ilaçlarının işe yaramadığına, istediğini kavgayla elde ettiğine ve sıkıntılarından cinsel ilişki ile kurtulduğuna’ işaret eden mesajlar.

Koloğlu'nun açıklamaları şöyle:

"RTÜK bir müzik klibini yayınlayan Power Türk'e ceza verdi. Raporda Power Türk’te yayınlanan bir müzik klibinde, karakterin içtiği kutularca ruh sağlığı ilacının hiçbir işe yaramadığını, karakterin istediğini 'kavga' yoluyla elde ettiğini ve sıkıntılarından 'cinsel ilişki' ile kurtulduğunu imgeleyen negatif mesaj unsurlarını barındırdığı' belirtildi.

Peki hangi klipti? Murat Boz'un 'Derin Mevzular' klibi. '3' albümün ilk video klibi oluyor. Murat Boz'un 2012 yılında yayınlanan 'Geri Dönüş Olsa' klibi de 'erotik' bulunmuş ve ceza almıştı. Boz, o zamanlar, bu duruma isyan etmişti. Bakalım şimdi ne olacak? Konuştuğum müzik kanalı yetkilileri yayınladıkları kliplere dikkat ettiklerini ve 'oto kontrol' mekanizmasını işlettiklerini söylüyorlar. 'Asıl denetimsizlik dijital ortamda' diyorlar."

RTÜK HANGİ KLİBE CEZA VERDİ?

RTÜK bir müzik klibini yayınlayan Power Türk'e ceza verdi. Raporda Power Türk’te yayınlanan bir müzik klibinde, karakterin içtiği kutularca ruh sağlığı ilacının hiçbir işe yaramadığını, karakterin istediğini "kavga" yoluyla elde ettiğini ve pic.twitter.com/1EqFFOWgQN — Sina Koloğlu (@kologlusina) August 10, 2023





