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RTÜK'ten yayın yasağı uyarısı

RTÜK Başkanı Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin sonuçların, YSK tarafından aksi yönde karar alınmadığı sürece saat 21.00'e kadar yayınlanamayacağı uyarısında bulundu.

Yerel Seçim 2024
  • 31.03.2024 18:02
  • Giriş: 31.03.2024 18:02
  • Güncelleme: 31.03.2024 18:09
Kaynak: Haber Merkezi
RTÜK'ten yayın yasağı uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

Şahin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilmesinin seçim yasakları kapsamında olduğunu hatırlattı.

Ebubekir Şahin, "YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi vardır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir" ifadesini kullandı.

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