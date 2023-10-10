RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

TBMM Genel Kurulu'nda, Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı ikinci kez, Necdet İpekyüz ise ilk kez Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildi.

TBMM Genel Kurulunda; RTÜK’te görev süresi dolan üyeler yerine yeniden seçim yapıldı. 6 yıllık görev süresini tamamlayan CHP kontenjanından mevcut RTÜK üyesi İlhan Taşçı ile AKP kontenjanından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yeniden RTÜK üyesi olarak seçildiler. RTÜK üyesi iken Kobani davasından tutuklanan Ali Ürküt yerine ise YSP kontenjanından Necdet İpekyüz yeni RTÜK üyesi olarak belirlendi.

Genel Kurul'da yapılan gizli oylama sonucunda pargi kontenjanlarına göre adayların aldıkları oylar şöyle:

CHP kontenjanı: İlhan Taşcı 369 oy, Ali Taştan 12 oy.

AKP kontenjanı: Ebubekir Şahin 283 oy, Hayri Genç 97 oy.

YSP kontenjanı üye seçimi: Necdet İpekyüz 351 oy, Abbas Kılıçoğlu 11 oy.