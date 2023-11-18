Ruhban Okulu’nun hikâyesi film oldu

Kültür Sanat Servisi

Belgesel fotoğrafçı ve sinema yönetmeni Alberto Modiano imzası taşıyan “Heybeliada Ruhban Okulu” kitabının ilham verdiği “Ümit Tepesi: Heybeliada Ruhban Okulu ve Mezunları” belgeseli, Adalar Vakfı ve Özel Zoğrafyon Rum Lisesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, bugün saat 18:00’de izleyicileriyle buluşuyor.

Modiano’nun çektiği fotoğraflardan oluşan ve Adalı Yayınları tarafından yayımlanan Heybeliada Ruhban Okulu kitabı, 26-27 Ağustos’ta Büyükada’da gerçekleşen “Adalı Yazarlar, Adaları Yazanlar” edebiyat etkinliğinde ilk kez okurlarıyla buluştu.

Heybeliada Ruhban Okulu’nu konu eden film ise “Ümit Tepesi” başlığını taşıyor.

Adalar Vakfı ve Özel Zoğrafyon Rum Lisesi işbirliğiyle düzenlenen kitap tanıtımı ve film galası, bugün saat 18:00’de Beyoğlu Özel Rum Zoğrafyon Lisesi’nde gerçekleşecek.