Rus istihbaratından halka uyarı: "Telefonla yapılan eylem çağrılarına dikkat edin"

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırının ardından halka, telefon aracılığıyla alışveriş merkezleri, ulaşım ve sosyal tesislere yönelik eylem çağrılarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan "Crocus City Hall" konser salonuna gerçekleştirilen saldırı sonrasında Rusya istihbaratı, yurttaşlara 'telefon' uyarısında bulundu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Moskova'daki saldırının ardından çocuklar dahil Rus yurttaşlarının aldığı, Ukrayna'dan sahte numaralarla Rusya topraklarında eylem gerçekleştirmeye teşvik eden telefon aramaları ve mesajların sayısının keskin şekilde arttığına dikkat çekildi.

Özellikle alışveriş merkezlerinde, ulaşım ve sosyal altyapı tesislerinde saldırı veya eylem çağrısında bulunulduğu aktarılan açıklamada, gençlere para karşılığında bu saldırıları yapmalarının teşvik edildiği belirtilerek, "Yurttaşları, bu provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "bu tür abonelerle konuşma ve yazışma yapmamanın önemi hakkında reşit olmayanlarla ayrı ayrı konuşmanın" gerekliliğine işaret edilerek, tüm bu vakaların derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

139 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Rusya’nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 saldırganın da içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.