Rusya'da bakanlığa ait helikopter düştü: 3 ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait bir helikopter Karelia bölgesinde düştü. Helikopterde bulunan üç kişilik mürettebatın tamamı yaşamını yitirdi.

Rusya'da Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Mi-8 tipi helikopter kuzeydeki Karelia bölgesinde düştü. Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, helikopterde bulunan üç mürettebatın hepsinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Reuters'ın aktardığına göre, Karelia'daki bir göle düşen helikopter hakkında bilgi veren Bakanlık, düşen helikopterin 'binlerce saatlik uçuş deneyimi bulunan deneyimli bir ekip tarafından uçurulduğunu' belirtti.

4 ŞUBAT'TA KAYBOLMUŞTU

4 Şubat Pazar günü radardan kaybolan helikopterin enkazının, Avrupa'nın en büyük ikinci gölü olan Onega Gölü kıyılarının 11 kilometre açıklarında, suyun 50 metre derininde bulunduğu ifade edildi.

Acil Durumlar Bakanlığı, olayın ardından dalgıç ekibinin ve uzaktan kumandalı su altı aracının bölgeye gönderildiğini bildirdi. Fin Karelia bölgesi ve Rus Karelia Cumhuriyeti olarak iki bölgeye ayrılan Karelia'da yaşanan kaza, bölgenin Beyaz Deniz ve Baltık Denizi arasında yer alan ve Rusya'nın kuzeybatısında bulunan kısmında yaşandı.