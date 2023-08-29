Rusya'da FSB'ye ait helikopter düştü: 3 kişi öldü
Rusya'da Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne ait helikopter Çelyabinsk bölgesinde düştü, 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde, Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Çelyabinsk Valisi Aleksey Teksler, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait Mi-8 tipi helikopterin bölgede düştüğünü ifade etti.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü kaydeden Teksler, ailelere başsağlığı diledi.