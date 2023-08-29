Kremlin açıkladı: Putin, Prigojin'in cenazesine katılmayacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, geçen hafta içinde bulunduğu özel jetin düşmesiyle hayatını kaybeden Wagner lideri Prigojin'in cenazesine katılmasının öngörülmediğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in geçen hafta Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybeden paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in cenazesine katılmasının öngörülmediğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Putin'in cenazeye katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya yanıt veren Peskov, "Devlet başkanının orada bulunması öngörülmüyor" ifadelerini kullandı. Peskov, Kremlin'in cenaze töreniyle ilgili herhangi detaylı bir bilgiye sahip olmadığını, cenaze ile ilgili hazırlık ve düzenlemelere ailesinin karar vereceğini aktardı.

Rusya'da haziran ayında orduya karşı ayaklanma başlatan paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in yolcuları arasında olduğu özel uçak geçen hafta Moskova yakınlarında düşmüş, yapılan resmî açıklamaya göre uçaktaki 10 kişi de hayatını kaybetmişti.

Prigojin için 'başsağlığı mesajı' yayımlayan Putin, "90'lı yıllardan beri tanıtırım. İyi bir iş insanıydı. Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı.Kazayla ilgili araştırma devam ediyor" demişti.