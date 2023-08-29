Beyaz Saray'dan "Prigojin" açıklaması

Beyaz Saray, Wagner'in kurucusu Prigojin'in uçak kazasında öldüğünden giderek daha çok emin olduklarını bildirdi. Açıklamada, uçağın düşme nedenine ilişkin ise herhangi bir değerlendirmeleri olmadığı kaydedildi.

Dünya 29.08.2023 09:17 Giriş: 29.08.2023 09:17

Güncelleme: 29.08.2023 09:28 Kaynak: AA

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