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Rusya'da savaş uçağı düştü

Rusya'da Su-34 savaş uçağı düştü. Uçakta bulunan iki kişilik mürettebatın koltuk fırlatma sistemiyle yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Dünya
  • 20.09.2023 13:37
  • Giriş: 20.09.2023 13:37
  • Güncelleme: 20.09.2023 13:40
Kaynak: AA
Rusya'da savaş uçağı düştü
Fotoğraf: AA

Rusya Savunma Bakanlığı, Voronej Bölgesi'nde Su-34 savaş uçağının düştüğünü bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, yerel saatle 10.00 sıralarında planlı eğitim uçuşu esnasında Voronej Bölgesi'nde bir Su-34 savaş uçağının düştüğü, 2 kişilik mürettebatın koltuk fırlatma sistemiyle yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Uçağın yerleşim yerinden uzakta düştüğü kaydedilen açıklamada, uçuşun mühimmatsız gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre söz konusu olayın teknik nedenden gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi.

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