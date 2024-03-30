Rusya'da yeni bir silahlı saldırı girişimi engellendi

Rusya'nın Stavropol bölgesinde silahlı saldırı hazırlığında bulunan saldırganların yakalandığı bildirildi.

Rusya'da başkent Moskova'da geçen hafta yaşanan ve şu ana kadar 144 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından bir saldırı girşimi önlendi.

Rusya iç istihbarat örgütü FSB, ülkenin güneyinde 'terör saldırısı düzenleme planı' yapan 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Stavropol bölgesindeki saldırı girişiminin engellendiğini duyuran FSB, saldırganların Orta Asya kökenli olduğunu belirtti. Rus istihbaratı silahlı kişilerin yakalandığı görüntüleri de yayınladı.

Açıklamada, patlayıcı üretiminde kullanılan kimyasal malzemeyle yakalanan bu kişilerin Stavropol'daki kalabalık bir etkinliğe bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 saldırganın da içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

"Crocus City Hall" konser salonuna gerçekleştirilen saldırıda şu ana kadar 144 kişi hayatını kaybederken 17'sinin durumu ağır 69 kişinin tedavisi sürüyor.