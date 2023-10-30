Rusya: “Dağıstan’daki olaylar, dış müdahalenin sonucu”

Rusya'nın Dağıstan özerk bölgesinde ırkçı bir grup, Mahaçkale Havalimanı'nı basarak İsrail'den gelen uçaktan inen yolculara saldırmasına ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, “Dağıstan’daki olaylar, dış müdahalenin sonucu” ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya'nın özerk bölgesi Dağistan'da, Tel Aviv'den gelen uçağ ırkçıların saldırdığı olayları "dış müdahalenin sonucu" olarak yorumladı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’den gelen bir yolcu uçağının Rusya’ya bağlı Dağıstan’daki Mahaçkale Havaalanı’na inmesiyle yüzlerce Dağıstanlı gelen İsrail vatandaşlarına saldırdı.

Dağıstan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, havaalanında çıkan olaylarda kolluk kuvvetleri ve sivillerden oluşan toplam 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaşanan olaylarda ise 60 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ise bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Mahaçkale Havaalanı çevresinde dün yaşanan olayların büyük ölçüde dışardan gelen bilgiler de dahil dış müdahalenin sonucu olduğu çok açık” ifadelerini kullandı.

PUTİN BİLGİ ALDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise Dağıstan’da çıkan olaylara ilişkin yetkililerden bilgi aldığı ve bu akşam toplantı düzenleyeceği bildirildi.

Rusya’ya bağlı Dağıstan’da İsrail’in başkenti Tel Aviv’den gelen uçak nedeniyle yüzlerce kişi, uçağın geri gönderilmesi için havaalanını basmış, çıkan olaylar nedeniyle havaalanı uçuşa kapatılmıştı.