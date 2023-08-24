Rusya Devlet Tarih Müzesi: Kızıl Meydan ziyaretçi girişine kapatıldı

Rusya Devlet Tarih Müzesi, Kızıl Meydan'ın ziyaretçi girişine kapatıldığını duyurdu. Meydan'ın ziyaretçi girişine neden kapatıldığı konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Dünya 24.08.2023 15:52 Giriş: 24.08.2023 15:52

Güncelleme: 24.08.2023 15:55 Kaynak: DHA

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