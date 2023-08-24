Rusya Devlet Tarih Müzesi: Kızıl Meydan ziyaretçi girişine kapatıldı
Rusya Devlet Tarih Müzesi, Kızıl Meydan'ın ziyaretçi girişine kapatıldığını duyurdu. Meydan'ın ziyaretçi girişine neden kapatıldığı konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.
Kaynak: DHA
Rusya'nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da bulunan Rusya Devlet Tarih Müzesi, Kızıl Meydan'ın bugün (24 Ağustos Perşembe) kapalı olacağını duyurdu.
Rusya Devlet Tarih Müzesi resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada “Değerli ziyaretçiler, dikkat! Kızıl Meydan bugün kapalı olacak. Müzenin Ana binasına Zhukov anıtının yakınındaki 3 numaralı girişten girilmektedir” duyurusunu yer verildi.
Açıklamada Kızıl Meydan'nın ziyaretçi girişine neden kapatıldığı konusunda bilgi verilmedi.