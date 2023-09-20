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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’de

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler üst düzey görüşmeleri ve etkinliklerine katılmak için ABD’ye gitti.

Dünya
  • 20.09.2023 09:49
  • Giriş: 20.09.2023 09:49
  • Güncelleme: 20.09.2023 09:55
Kaynak: DHA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’de

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün devam edecek olan Birleşmiş Milletler üst düzey görüşmeleri ve etkinliklerine katılmak üzere ABD’nin New York kentine geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu'nun 78. Oturumuna ve etkinliklere katılmak üzere New York'a geldi. Lavrov’u, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ve Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov karşıladı” denildi.

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