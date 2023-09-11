Rusya Maliye Bakanı Siluanov: "Bütçe bu yıl GSYH'ye oranla yüzde 2 açık verecek"

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bütçe açığını kademeli olarak azaltacaklarını belirterek, "Bütçe durumunun iyileşmesine yönelik istikrarlı eğilim, bu yıl bütçenin GSYH'ye oranla yüzde 2 açık vereceği öngörüsünde bulunmamızı sağlıyor." dedi.

Siluanov, yaptığı yazılı açıklamada, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Federal bütçeyi, ekonomideki beklentinin üzerindeki hızlı toparlanma doğrultusunda oluşturduklarına işaret eden Siluanov, Rus ekonomisinin yıl sonu itibarıyla yüzde 2'den fazla büyüyeceğini belirtti.

Gelirler ve harcamalardaki mevcut şartların, bütçenin uygulanmasında iyileşmeye işaret ettiğini kaydeden Siluanov, "Federal bütçe harcamaları, 2023 başında hızlandırılan finansmanların ardından normal düzeylerde devam ediyor. Bütçe durumunun iyileşmesine yönelik istikrarlı eğilim, bu yıl bütçenin GSYH'ye oranla yüzde 2 açık vereceği öngörüsünde bulunmamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.