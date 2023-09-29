Rusya Merkez Bankası'ndan yeni karar: Yurtdışına para transferi kısıtlamaları 6 ay uzatıldı

Rusya Merkez Bankası yurtdışına para transferine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattığını duyurdu. İlk olarak 2022 yılında başlanan kısıtlamalar böylelikle 31 Mart 2024'e kadar uzatılmış oldu.

Rusya Merkez Bankası, yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattı.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaların 31 Mart 2024’e kadar uzatıldığı belirtildi.

Rusya’da yaptırımlar nedeniyle Mart 2022 itibarıyla yurt dışına yapılacak para transferlerine çeşitli kısıtlamalar getirilmişti.

Buna göre, Rus vatandaşları ve dost ülkelerden yerleşik olmayanlar, yurt dışına bir ay içerisinde en fazla 1 milyon dolar değerinde para transferi gerçekleştirebiliyor.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, 20 Eylül’de yaptığı açıklamada, döviz kurundaki oynaklığı azaltmak için döviz kontrolüne yönelik bazı tedbirler almak istediklerini söylemişti.