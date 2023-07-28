Rusya'nın Rostov bölgesine roket düştü: 10 yaralı

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesinde bulunan Taganrog şehrinin merkezine roket düştü. Rostov'un Bölge Valisi Vasiliy Golubev, yazılı açıklamasında, ölen kimsenin olmadığını, 10 kişinin yaralandığını belirtti.

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Taganrog şehrine roket düştüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna sınırındaki Rostov'un Bölge Valisi Vasiliy Golubev, yazılı açıklamasında, Taganrog şehir merkezine bir roketin düştüğünü ve patlama olduğunu belirtti.

Patlamada ölen kimsenin olmadığını aktaran Golubev, 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

Golubev, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Rus basınındaki haberlerde de yaralı sayısının 10'dan fazla olduğu belirtiliyor.