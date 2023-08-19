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Rusya: Ukrayna, Kırım'a saldırı girişiminde bulundu

Rusya, Ukrayna'nın Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, herhangi bir hasar ve zayiat olmadığı bildirildi.

Dünya
  • 19.08.2023 09:49
  • Giriş: 19.08.2023 09:49
  • Güncelleme: 19.08.2023 09:54
Kaynak: AA
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Rusya: Ukrayna, Kırım'a saldırı girişiminde bulundu
Fotoğraf: Ukrayna ordusu Donetsk bölgesinde askeri eğitimlerini sürdürüyor - AA

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın S-200 füzesiyle Kırım'a saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Bakanlıktan gece saatlerinde gerçekleşen saldırı girişimiyle ilgili yapılan açıklamada, "19 Ağustos gecesi, Kiev rejimi saldırı versiyonuna dönüştürülmüş S-200 hava savunma güdümlü füzesiyle Kırım'a terör saldırısı girişiminde bulundu" ifadesi kullanıldı.

Ukrayna füzesinin zamanında tespit edildiği ve Rus hava savunma sistemleri tarafından havada engellendiği belirtilen açıklamada, herhangi bir hasar ve zayiat olmadığı kaydedildi.

Kırım, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti.

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