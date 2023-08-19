Rusya: Ukrayna, Kırım'a saldırı girişiminde bulundu

Rusya, Ukrayna'nın Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, herhangi bir hasar ve zayiat olmadığı bildirildi.

Dünya 19.08.2023 09:49 Giriş: 19.08.2023 09:49

Güncelleme: 19.08.2023 09:54 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Ukrayna ordusu Donetsk bölgesinde askeri eğitimlerini sürdürüyor - AA