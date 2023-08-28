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Rusya-Ukrayna Savaşı: Ukrayna'ya ait seyir füzesi Karadeniz üzerinde imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait seyir füzesinin Karadeniz üzerinde imha edildiğini duyurdu.

Dünya
  • 28.08.2023 12:59
  • Giriş: 28.08.2023 12:59
  • Güncelleme: 28.08.2023 13:02
Kaynak: AA
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Rusya-Ukrayna Savaşı: Ukrayna'ya ait seyir füzesi Karadeniz üzerinde imha edildi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Rusya, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait seyir füzesini inha ettiğini duyurdu. 

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sabah saatlerinde gerçekleşen saldırı ile ilgili yapılan açıklamada, “Bugün, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki tesislere yönelik yeni bir terör saldırısı girişimi engellendi. Ukrayna’ya ait seyir füzesi, Kırım açıklarında, Karadeniz’deki hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi” ifadesi kullanıldı.

Kırım, 2014 yılında Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmişti.

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