Rus haber ajansı: Hakan Fidan, Tahıl Girişimi toplantısını netleştirmek için Rusya'ya gelecek

Rus haber ajansı TASS, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini yazdı. TASS'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde ziyaretin, 4 Eylül'de gerçekleşecek olan Erdoğan-Putin görüşmesinden önce yapılmasının beklendiği kaydedildi.

Rus haber ajansı TASS, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'ya ziyarette bulunacağını doğrulayarak görüşmeyle, Karadeniz Tahıl Girişimi'nın yeniden canlandırılması için İstanbul'da bir toplantı yapılmasının amaçlandığını yazdı.

Rus haber ajansı TASS, diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Bakan Fidan'ın Moskova'da yapacağı görüşmelerin, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tarafları arasında artık feshedilmiş olan tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması için İstanbul'da bir toplantı yapılması ihtimalini netleştireceğini aktardı.

T24'ün Rus haber ajansı TASS'dan aktardığına göre diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ziyareti, Vladimir Putin ile Recep Tayyip Erdoğan arasında 4 Eylül'de Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde yapılacak görüşmelerden önce gerçekleşecek.

Hakan Fidan, 25 Ağustos'ta Ukrayna'ya giderek Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşmüştü. Görüşmeler sonrası yapılan açıklamada, tahıl girişiminin yeniden canlandırılması gerektiği mesajları verilmişti.