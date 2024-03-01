Rusya’dan ‘koruma’ talebi Batı’yı harekete geçirdi

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Moldova’nın doğusunda Moskova’ya yakınlığıyla bilinen bağımsızlık yanlısı Transdinyester’de Kongre, Moldova hükümetinin artan baskısı karşısında “koruma” için Rusya’ya resmen başvurma kararı aldı. Kongre’nin açıklamasında Kişinev yönetiminin, Transdinyester'e karşı “ekonomik savaş” başlattığı belirtilerek bölgedeki 220 bin Rusya vatandaşının korunması gerektiği kaydedildi.

Moldova Başbakan Yardımcısı Oleg Serebrian, Transdinyester Cumhuriyeti'nin “propaganda içerikli açıklamalar yaptığını ve bunları reddettiklerini” belirtti. Serebrian, “bölgenin, Avrupa Birliği ile birlikte izlenen güvenlik ve ekonomik entegrasyon politikalarından yararlandığını” söyledi.

Görsel: AA

‘DEĞERLENDİRİYORUZ’

Tiraspol’deki yönetimin çağrısına yanıt veren Rus Dışişleri Bakanlığı, Transdinyester halkının “çıkarlarının korunmasının, Moskova'nın önceliklerinden biri olduğunu” söyledi. Bakanlığın açıklamasında “Tüm talepler her zaman dikkatle değerlendiriliyor” ifadeleri kullanıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, kararın ardından Avrupalı savunma ve dışişleri bakanlarının “Ukrayna ve Moldova'ya daha fazla desteği görüşmek üzere” önümüzdeki günlerde Paris'te bir araya geleceğini duyurdu. “Rusya’nın Avrupa’da artan saldırgan faaliyetleri sebebiyle” Transdinyester bölgesini “yakından izlediklerini” açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise taraflara itidal çağrısı yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Rusya'nın bölgeye yönelik olası müdahalesine karşı uyardı.

TRANSDİNYESTER NERESİ?

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Moldova'yla savaşa giren Transdinyester, 1990'da bağımsızlığını ilan etmişti. Bölgede 2006'da Rusya'ya katılmak için düzenlenen referandumda halkın yüzde 95'i “evet” kararı verse de oylama uluslararası toplum tarafından kabul görmedi. Transdinyester'de hâkim dil Rusça ve Kiril alfabesi kullanılıyor. Kremlin'in bölgede “barış gücü” olarak konuşlandırdığı yaklaşık bin 500 askeri bulunuyor. Rusya, Transdinyester ekonomisine destek olmak amacıyla bölgeye ücretsiz gaz desteği sağlıyor.