‘Rusya’nın Karadeniz Filo Komutanı Sokolov öldü’

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Ukrayna Özel Kuvvetleri, Rusya’nın Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Sokolov’un Kırım’ın Sivastopol Limanı’na yönelik saldırıda öldürüldüğünü iddia etti. Reuters’ın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, ajansın söz konusu haberi teyit edip edemeyeceklerine ya da yalanlayıp yalanlamayacaklarına yönelik sorusuna yanıt vermedi.

Rusya’nın 2014 yılında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ilhak ettiği Kırım’da 22 Eylül Cuma günü düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Özel Kuvvetleri, saldırının Rusya Donanması’nın lider kademesinin toplantısını hedef aldığını söyledi. Ukrayna Özel Kuvvetleri, konuya ilişkin olarak Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Rus Karadeniz Filosu’nun karargâhına yönelik saldırının ardından 34 yetkili öldü; bunların arasında Rus Karadeniz Filosu Komutanı da bulunuyor. 105 işgalci ise yaralandı. Karargâh binası eski haline getirilemedi" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Ukrayna’nın ölü ve yaralı sayılarıyla ilgili bilgiyi nasıl edindiği netlik kazanmadı.