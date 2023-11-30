Rusya’yı hafife almamalıyız

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Litvanya’nın Vilnius kentindeki NATO zirvesinde kurulan NATO-Ukrayna Konseyi, Belçika’nın Brüksel kentinde ilk kez dışişleri bakanları seviyesinde toplandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Ukrayna'nın ittifakımızın tam üyesi olarak masaya oturması konusunda kararlıyız” dedi. Stoltenberg, “Rusya'yı hafife almamalıyız. Yeni hava ve füze saldırılarına hazırlıklı olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Almanya ve Hollanda'nın Ukrayna’ya toplam 10 milyar avrodan fazla ek yardım kararını memnuniyetle karşılayan Stoltenberg, Ukrayna'nın galip gelmesinin hem Ukrayna'nın hem de NATO’nun çıkarına olduğunu söyledi.