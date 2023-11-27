Stoltenberg: Türkiye'nin İsveç'i NATO'ya kabul etme zamanı geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Macaristan'a yaptığı çağrıda İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylaması yönünde çağrı yaptı. Stoltenberg, "Türkiye'nin İsveç'i NATO'ya kabul etme zamanı geldi" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in ittifak üyeliğini henüz onaylamayan Türkiye'ye tepki gösterdi.

Stoltenberg, "Türkiye'nin İsveç'i NATO'ya kabul etme zamanı geldi" ifadesini kullandı.

Stoltenberg, 28-29 Kasım'da Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere brifing verdi.

Stoltenberg burada yaptığı açıklamada İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamayan Türkiye ve Macaristan'a çağrıda bulundu.

Stoltenberg, şunları söyledi:

"İsveç'in NATO üyeliği için önemli olan şey, İsveç hükümetinin verdiği sözleri yerine getirmiş olduğudur. İsveç, Madrid ve sonra Vilnius'taki zirvelerde terörle mücadelesini, Türkiye ile işbirliğini artıracağının ve silah ihraç kısıtlamalarını kaldıracağının sözünü vermişti ve bunları yaptı. Şimdi Türkiye'nin katılım sürecini tamamlamasının zamanı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli belgeleri TBMM'ye sevk etmiş olması iyi bir gelişme. TBMM'nin de bu evrakı görüşmeye başlaması olumlu. Ümit ederim bu süreci mümkün olan en kısa zamanda tamamlarlar."

Stoltenberg "Türkiye ile kendilerini terör gruplarına karşı korumaları için birlikte çalışmalıyız. NATO şu anda bunu yapmaktadır. Terörle mücadele çabalarımız kapsamında özel koordinatör atadım. Terörle mücadelede ana esaslarımızı güncelleme sürecindeyiz" dedi.

GEÇTİĞİMİZ YIL MAYIS AYINDA BAŞVURU YAPILMIŞTI

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Salı günü (yarın) iki günlük bir toplantı için Brüksel'de bir araya gelecek. NATO bu tarihe kadar İsveç'in üyeliğe kabulünün tamamlanmış olmasını planlıyordu.

İsveç ile Finlandiya Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından geçen yıl Mayıs ayında NATO üyeliği için başvurmuştu. Finlandiya Nisan ayında ittifaka kabul edildi. Ancak İsveç'in üyeliği Türkiye ve Macaristan'ın onayına takıldı.

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU TOPLANTIYI ERTELEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayında İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk etmişti. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifini ele alan TBMM Dışişleri Komisyonu ise "Müzakerelerin yeterince olgunlaşmaması" gerekçesiyle toplantıyı ertelemişti.

Ekim ayında TBMM Dışişleri Komisyonuna sevkedilen İsveç'in NATO'ya katılım müzakereleri 16 Kasım'da ertelenmişti.