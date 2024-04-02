Rüzgâr değişimden yana esti

Kıyasıya mücadele yaşanan yerel seçimlerde Türkiye haritası adeta kırmızıya büründü. Başkan seçilen adaylardan en gencinden en yaşlısına birçok isim dikkat çekti. Sandıklardan renkli isimler çıktı.

Haber Merkezi

Türkiye'de 61 milyon 441 bin 880 seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için önceki gün sandık başına gitti. Oy kullanmaya giden yurttaşlar renkli görüntülere imza atarken sandıklardan da sürpriz isimler çıktı. Genç başkan sayısında artış yaşandı. Genç başkanların çoğunun kadın olması da dikkat çekti.

Kentlerdeki muhtarlık yarışları da başa baş mücadelelere sahne oldu. Bazı kentlerde tek aday olarak katılanlar başkanlıklarını erken ilan ederken, bazı ilçelerde başa baş mücadele sürdü. Öte yandan Güç Birliği Partisi bu seçimde Cumhuriyet tarihinin en az oyu alan partisi olurken, seçime bağımsız olarak Antep’ten katılan kağıt toplayıcısı Ramazan Karabudak, 3 bin 15 oy alarak köklü partilerin önüne geçti.

REKABETİN ARDINDAN KRİZ GEÇİRDİ

Muhtarlık seçimleri ise kıyasıya bir rekabetle sürdü. Elazığ’ın merkeze bağlı Günbağı Köyü'nde hâlihazırda muhtarı olan ve seçimlerde tekrar aday olan Mustafa Demir, yarıştığı adayla oy sayısı aynı çıktı. Bunun üzerine sandık başkanı tarafından gerçekleştirilen kura sonucu Demir, muhtarlığı kaybetti. Sonuçların ardından bölgeden ayrılan Demir, kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Demir yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bursa'nın İnegöl ilçesi Gazelli Mahallesi'nde de 2 adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi. Sandık başkanı tarafından çekilen kurada adı çıkan, Gazelli Mahallesi’nin yeni muhtarı oldu.

SONUÇ AÇIKLANMADAN KAZANDIĞINI İLAN ETTİ

Öte yandan bazı köylerde muhtarlar tek aday olarak seçime girdi. Ahmet Coşar, Afyon’un Sandıklı ilçesindeki Asmacık köyü muhtarı. Coşar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine tek aday olarak katıldı. 13 oyla, 7'inci dönemde de muhtarlık yapmak için hak kazandı. Coşar, muhtarlık serüvenine 1994 yılında 60 oy ile başladı. Burdur merkez Kapaklı Köyünde mevcut köy Muhtarı Mesut Ak da tek aday olarak girdiği seçimde başka bir adayda olmayınca muhtarlığını ilan etti. Sivas merkeze bağlı Eğribucak köyünde muhtar adayı olan Fatih Turna, sandıklar açılmadan kazandığını ilan etti. Elazığ’da merkeze bağlı İcadiye Mahalle’sinde tek aday olarak seçime giren mahalle muhtarı İrfan Gözvur, muhtarlığını ilan etti.

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OYU, KÖKLÜ PARTİLERİ BİLE GEÇTİ

Antep'te atık kâğıt toplayıcılığı yapan ve yerel seçimlerde bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan Ramazan Karabudak, 3 bin 15 oy alarak köklü partilerin önüne geçti. Karabudak, aldığı oy sayısı ile aralarında Gelecek Partisi, Demokratik Sol Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti, ANAP, Vatan Partisi ve Millet Partisi gibi çok sayıda köklü ve güçlü teşkilatlara sahip partiyi geride bıraktı.

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TARİHİN EN AZ OY ALAN PARTİSİ OLDU

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından birçok seçim bölgesinde sonuçların netleşmesiyle Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösteren Güç Birliği Partisi, beklediği oy desteğini sağlayamadı. Güç Birliği Partisi'nin adayı Mustafa Doğramacı, seçimlerde 3 oy aldı. Böylece parti, yerel seçimleri Türkiye genelinde 3 oyla tamamlamış oldu. Araştırmacı Mert Uzunsoy, Güç Birliği Partisi'nin aldığı oyun, Cumhuriyet tarihinde bir partinin aldığı en düşük oy olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

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GENÇ BAŞKANLAR GÖREV BAŞINDA

Seçim sonuçlarının ardından birçok genç aday, belediye başkanı oldu. 1993 doğumlu Eren Ali Bingöl, CHP'de Tuzla Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Bingöl, AKP’li rakibi Şadi Yazıcı'yı geride bırakarak seçim yarışının kazananı oldu. 31 yaşındaki Bingöl, Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasında yer aldı. 1994 doğumlu Tamer Mandalinci ise CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti. Genç aday, Bodrum'da oyların yüzde 57'sini alarak belediye başkanı seçildi. İstanbul'un Avcılar ilçesinde de 1991 yılında doğan, CHP’li Utku Caner Çaykara da oyların yüzde 53'ünü alarak belediye başkanı seçildi. 22 yaşındaki Zeynep Çelik de Mahalli İdareler Seçimlerine Çanakkale’den bağımsız olarak girdi. Seçimde zafer kazanan Çelik, Kalkım Beldesinin Belediye Başkanı oldu.

22 yaşındaki Zeynep Çelik en genç belediye başkanı oldu.

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı 1991 doğumlu Lal Denizli de CHP’den ilk kadın belediye başkanı ve genç başkan oldu. Ayrıca Batman'da yoğun bir katılımın olduğu seçimlerde DEM Parti adayı 1993 doğumlu Gülistan Sönük Belediye başkanı seçildi. Siirt’te de ezici çoğunlukla AKP’ye karşı kazanan DEM Parti’li Belediye Eşbaşkanı 1990 doğumlu Sofya Alağaş da en genç başkanlardan biri oldu.

81 YAŞINDA BAŞKAN

En yaşlı belediye başkanı ise DEM Parti’nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk oldu. Türk bu sene 81 yaşına girdi. Öte yandan Konya’dan bağımsız aday olan 85 yaşındaki Selahattin Cizrelioğlu da en yaşlı adaydı.

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GENCİ, YAŞLISI HERKES SANDIĞIN YOLUNU TUTTU

18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 seçmen sandığın yolunu tutarken Gümüşhane’de 112 yaşındaki Güllü Doğan en yaşlı seçmen oldu. Doğan’ı Mardin’de 106 yaşındaki Emine Nine ve Çorum’da 104 yaşındaki Hacı Hasan Turan takip etti.

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ERİK DALI OYNADI

Yerel seçimlerde Ankara’nın CHP’nin Etimesgut Adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56.58 oy oranıyla ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

Beşikçioğlu, zaferini vatandaşlarla ‘Erik Dalı’ oynayarak kutladı.