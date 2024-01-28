Rüzgâr yurttaştan yana döndü

Ülkenin oksijen deposu olarak nitelendirilen Kazdağları’nın ekosistemini etkileyecek rüzgar enerji santralı projesi mahkeme tarafından iptal edildi. Kazdağları Derneği, “Köylülerin göçe zorlanmasına izin vermedik” dedi.

Gökay BAŞCAN

Çanakkale’nin Ayvalık ilçesi, Keçikaya, Söğütlü köyleri sınırlarında bulunan rüzgar enerji santralının kapasite artışı projesi için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı iptal edildi. Davacı Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nde yapılan açıklamada, “Tarım ve hayvancılık ile geçinen yöre köylülerinin geçim kaynağı olan tarlalarının ve meralarının enerji şirketlerin rantı için ellerinden alınmasına, köylülerin göçe zorlanmasına, RES’lerin çevre ve insan sağlığına zarar vermesine razı olmadık. İtiraz ettik ve kazandık” denildi. OR Enerji A.Ş. tarafından yapılmak istenen Ilgardere Rüzgar Enerji Santralı’nın 2. Etap kapasite artışı projesi için 2022 yılında ÇED gerekli değildir kararı verdildi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Cemaller ve Söğütlü köyü tüzel kişilikleri adına ve 11 köylü olmak üzere toplamda 14 davacı projenin iptalini istedi. Çanakkale 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada hazırlanan bilirkişi raporu davacıların haklılığını bir kez daha ortaya koydu. Mahkeme de rapor doğrultusunda karar vererek projeyi iptal etti.

Kararda şu ifadeleler öne çıktı:

• Proje tanıtım dosyasında, projenin etkileri doğru ve yeterli seviyede değerlendirilmemiş.

• Jeolojik hidrolojik ve jeoteknik incelemelerde eksiklikler mevcut.

• Dosyada, kapasite artışına konu olan türbinlerin ve ilişkili faaliyetlerinin tarım ve hayvancılıkla ilgili etkilerine hiç yer verilmemiş.

• Kurulması planlanan 5 adet yeni türbinin tam olarak hangi parsellere denk geldiği, bu parseldeki toprağın verimlilik durumu ve bölgedeki üretim faaliyetleri hakkında dosyada bilgi yer almıyor.