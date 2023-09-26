S&P'den Türkiye raporu: Dolar kuru ve enflasyonda hangi rakamlar görülecek?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde dolar kurunun 2023'te ortalama 24,70, 2024'te 35,00, 2025'te 41,30 ve 2026'da 42,60 olmasını beklediklerini bildirdi. Enflasyon tahminlerine de yer veren kurum, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları için yıllık ortalama TÜFE tahminlerini yüzde 53,0, yüzde 48,1, yüzde 29,5 ve yüzde 18,0 olarak sıraladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye ekonomisi için yeni değerlendirmelerde bulundu.

ekonomim.com'da yer alan habere göre, S&P Global dün gece yayınladığı "Ekonomik Görünüm Gelişmekte Olan Piyasalar 4Ç 2023" raporunda, Türkiye için yıllık ortalama dolar kuru tahminlerine yer verdi. S&P Global, kurun 2023'te ortalama 24,70, 2024'te 35,00, 2025'te 41,30 ve 2026'da 42,60 olmasını bekliyor.

Raporda, 2023 ve 2024 yılı GSYH büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize eden kurum, 2025 ve 2026 için beklentilerini ise bir miktar aşağı çekti.

Türkiye ekonomisi için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini 1,2 puan artırarak yüzde 3,5'e çıkaran S&P Global, 2024 büyüme beklentisini de 0,3 puan artışla yüzde 2,3'e yükseltti. S&P, 2025 ve 2026 için büyüme tahminlerini ise 0,2'şer puan aşağı çekerek yüzde 2,9 olarak duyurdu.

"PARASAL KOŞULLAR HIZLA SIKILAŞACAK"

S&P raporunda, "Türkiye'de, iç talebin mevcut esnekliği önümüzdeki çeyreklerde azalmaya başlayacak ve merkez bankasının daha ortodoks politikalara geçmesiyle parasal koşullar hızla sıkılaşacaktır" değerlendirmesine de yer verdi.

2023 yıl sonu için Türkiye'de politika faizini yüzde 37,50 olarak tahmin eden S&P Global, politika faizinin 2024, 2025 ve 2026'da sırasıyla yüzde 35, yüzde 20 ve yüzde 15 olacağını öngördü.

S&P Global, Türkiye için 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları için yıllık ortalama TÜFE tahminlerini ise yüzde 53,0, yüzde 48,1, yüzde 29,5 ve yüzde 18,0 olarak sıraladı.