S&P, Türkiye'nin kredi notunu artırdı, bankaları uyardı: Sermaye kaybı bekleniyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, son dönemde Türkiye'nin kredi notu görünümünün "pozitife" yükseltildiğini belirtti. Türk bankalarının görünümünü de değerlendiren kurum, para biriminin daha fazla değer kaybetmesi nedeniyle bankalarda sermaye kaybı beklendiğine işaret etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) Ülke Reytingleri Direktörü Frank Gill, Türkiye'nin kredi notu görünümünün "pozitife" yükseltildiğini belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, internet üzerinden "Gelişmekte Olan Piyasalara Bakış: Türkiye 2024 Görünümü" başlıklı bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, Türkiye'de son dönemde atılan ekonomiye adımların etkilerini değerlendiren Gill, "Türkiye ekonomisinin aslında yeniden dengelendiğine dair artan kanıtları yansıtacak şekilde Türkiye'nin B kredi notunu korurken, kredi notunu olumlu yükselttik" dedi.

"BEKLENEN SERMAYE KAYBI YÖNETİLEBİLİR"

Toplantıda Türk bankalarının görünümünü değerlendiren S&P EMEA Finansal Kuruluşları Direktör Yardımcısı Anais Ozyavuz da bankalarda sermaye kaybı beklendiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Tabii ki para biriminin daha fazla değer kaybetmesi nedeniyle bankalarda bir miktar sermaye kaybı bekliyoruz. Ama bunun yönetilebilir (koşullar) olacağını düşünüyorum. Ayrıca bankaların çoğunun son iki yıldır ihtiyaç halinde kullanabilecekleri ücretsiz provizyon ayırması da rahatlatıcı bir unsur."