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Saadet, 48 bölgede adaylarını belirledi

Saadet Partisi, 48 seçim bölgesinde belediye başkan adayını açıkladı. Elazığ’da Abdullah Akın, Uşak’ta Ramazan Yavuz Acar ve Zonguldak’ta Cem Dereli aday gösterildi.

Yerel Seçim 2024
  • 17.01.2024 19:40
  • Giriş: 17.01.2024 19:40
  • Güncelleme: 17.01.2024 19:42
Kaynak: ANKA
Saadet, 48 bölgede adaylarını belirledi
FOTOĞRAF: AA

Saadet Partisi, 48 seçim bölgesinde belediye başkan adayını açıkladı. Elazığ’da Abdullah Akın, Uşak’ta Ramazan Yavuz Acar ve Zonguldak’ta Cem Dereli aday gösterildi.

Saadet Partisi, 31 Mart 2024 seçimlerinde 3’ü il olmak üzere 48 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını bugün açıkladı. Elazığ Belediye Başkan adayı Abdullah Akın, Uşak Belediye Başkan adayı Ramazan Yavuz Acar ve Zonguldak Belediye Başkan adayı Cem Dereli olarak belirlendi.

Saadet Partisi'nin il ve ilçe belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

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