Saadet, en çok 30 yaş altı aday gösteren parti oldu

Yüksek Seçim Kurulu siyasi partilerin genç aday sayısını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Saadet Partisi 208 genç adayla ipi göğüsledi.

Yüksek Seçim Kurulu siyasi partilerin genç aday sayısını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Saadet Partisi 208 genç adayla ipi göğüsledi.

Bu kapsamda Saadet Partisi, Türkiye genelinde 208 genç adayı ile en fazla genç aday gösteren parti oldu.

Öte yandan, HÜDAPAR 160 genç aday ile ikinci sırayı alırken, Yeniden Refah Partisi ise 109 genç aday ile üçüncü sırada yer aldı. AKP’nin sadece 9 ve Gelecek Partisi ise 7 genç adayla en az genç adayı gösteren iki parti oldu.